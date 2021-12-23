Киллеры ищут работу в Интернете

Аргументы Недели → Криминал 13+

23 декабря 2021, 12:01 Источник: Российская газета

Сегодня киллеров стали нанимать через даркнет - серый интернет. Там есть опция "преступление как услуга". Об этом «Российской газете» рассказал руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов.



В течение последнего десятилетия ежегодно регистрируется от 10 до 16 заказных убийств в год, со стабильным снижением. И в среднем от 30 до 50 уголовных дел о заказных убийствах находятся в производстве на начало года, большая часть из них завершается вынесением обвинительного заключения и передачей дела в суд. Но в условиях неочевидности характера таких убийств, заказной рисунок которых устанавливается тщательным расследованием, криминологи считают, что в ежегодную статистику заказных убийств не попадает от 20 до 60 убийств.



По итогам 12 месяцев 2019 года было зарегистрировано 11 заказных убийств, что в 10 раз меньше, чем в начале нового столетия, - в 2001 году зафиксировано 101 заказное убийство. И в 50 раз меньше, чем в 1996 году, когда фиксировалось 570 заказных убийств. За январь - октябрь 2021 года зарегистрировано 7 убийств, квалифицированных на момент утверждения обвинительного заключения как убийство по найму.



За январь - октябрь 2021 года от всех преступных посягательств - убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, и других - погибли 19,8 тысячи человек. В 2020 году погибли 22,7 тысячи человек.



Тут надо понимать, что сначала убийство квалифицируется как «простое» и только после тщательного расследования, которое может длиться более года, и установления всех фигурантов, мотивов исполнителя, заказчика, делается вывод о том, что убийство было совершено по найму. Разумеется, это влияет на общую статистику.



Традиционно жертвами заказных убийств становятся предприниматели, бизнесмены, участники экономической деятельности. Исполнителями убийства по найму всегда движет финансовый интерес - получение оплаты за преступление. А вот мотивация организаторов заказных убийств характеризуется большим многообразием мотивов, включающих корысть, месть, ревность.



Есть мотивации, связанные с преступными интересами ОПГ, когда жертвами становятся сотрудники правоохранительных органов, конкуренты в сфере экономических интересов, члены банды. Убивают из-за финансово-имущественных разногласий в семейно-бытовой сфере, личных неприязненных отношений, жертвами становятся родственники и близкие.



Бывает, заказчиками или жертвами заказных убийств становятся известные люди, что вызывает большой общественный резонанс. Напомню, в августе 2021 года вынесен приговор красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову - осужден к 13 годам лишения свободы. В ноябре предъявлено обвинительное заключение хабаровскому губернатору Сергею Фургалу, а в декабре в Мосгорсуде с участием коллегии присяжных заседателей началось слушание дела Рауля и Рауфа Арашуковых .



Киллеры убибают чем придётся. Применение огнестрельного оружия и взрывных устройств колеблется в последние годы в пределах 20 - 27,2 процента.



Заказные убийства виртуализируются. Все этапы преступления - заказ, поиск исполнителя, сбор сведений о жертве - перетекают в интернет, заказчик и исполнитель анонимизированы, оплата преступления осуществляется криптовалютой.



Так, в сентябре 2021 года был задержан предприниматель и соучредитель регионального отдела партии "Оплот России" Сергей Магданов. В интернете он зарегистрирован под ником Корыто. Он обвиняется в создании ОПГ для организации заказных убийств, незаконного оборота оружия, применения физического насилия к "заказанным" жертвам, выбивании долга, порчи имущества. Для этого в теневом секторе интернета даркнет была создана площадка криминальных услуг - "преступление как услуга".



В течение пяти лет на базе этой интернет-площадки, управляемой С. Магдановым, принимались заказы на исполнение тяжких преступлений, осуществлялось криминальное "трудоустройство" потенциальных исполнителей преступлений - поиск и набор физически крепких мужчин спортивного телосложения, владеющих приемами борьбы. Услугами виртуальной "доски объявлений" пользовались в первую очередь представители криминальных структур, подыскивающие исполнителей заказных преступлений для наказания и устрашения конкурентов в преступном промысле.



Например, заказ на резонансное убийство ранее осужденного наркодилера К. Казазаева, «сдавшего» подельников в ходе сделки со следствием, и его супруги был получен преступниками именно на этой интернет-площадке.



За два года в 84 странах по заказу были убиты 2700 человек. На долю Северной и Южной Америки приходится 37 процентов всех зарегистрированных случаев заказных убийств, на долю Азии - 33 процента, на Африку - 24 процента случаев, на Европу - только 6 процентов. 63 процента заказных убийств происходит по политическим мотивам и только 3 процента - по личным. Остальные - экономические мотивы и разборки между ОПГ.



В условиях постоянного роста социальной напряженности в результате внутриполитических и внешнеполитических конфликтов во многих странах мира угроза распространения заказных убийств в ближайшие годы вряд ли будет ослабевать.



Прогнозируя дальнейшее развитие заказных убийств, можно ожидать все большее использование в их подготовке информационно-коммуникационных технологий. Поиск киллеров, сбор материалов о намеченной жертве в сети интернет, онлайн-оплата совершенного убийства - все это уже можно наблюдать во многих странах. Поэтому борьба с заказными убийствами становится важнейшей проблемой в сфере национальной безопасности.

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