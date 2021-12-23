В Интернете на смену лже-банкам пришли лже-министерства

Аргументы Недели → Криминал 13+

23 декабря 2021, 10:22

Привычные схемы мошенников а-ля «вам звонят из банка» постепенно устаревают. Злоумышленники изобретают всё новые способы хищений денег с карт граждан.



Последним новшеством стало создание сайтов-клонов. Недавно был обнаружен поддельный сайт Министерства здравоохранения, с которого пользователи перенаправлялись на ресурс, крадущий деньги. Посетителям предлагалось получить крупный денежный перевод. Для этого достаточно было ввести данные банковской карты.



Специалисты советуют пользователям социальных сетей быть предельно внимательными при посещении подозрительных ресурсов. Оставлять свои реквизиты и данные банковских карт можно только на проверенных площадках.



Другим трендом мошенников стали аферы с автостраховками. Лаборатория Касперского в этом году обнаружила более полусотни мошеннических сайтов, предлагающих услуги по автострахованию. Страховой полис, оформленный на таких площадках, является недействительным. Пользователь в таком случае рискует не только потерять деньги, но и быть привлечённым к административной ответственности за отсутствие настоящего документа.



В Интернете можно также нарваться на липовый кредит под низкий процент. Злоумышленники активно продвигают свои сайты-клоны в топ поисковых систем.

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