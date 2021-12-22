Группировка риелторов занималась отравлением пенсионеров

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22 декабря 2021, 20:05 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Банда «черных риелторов» совершала убийства стариков с целью завладения их квартирами по заранее заключенным договорам пожизненной ренты. Возглавлял группировку юрист Анатолий Фурсов, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» и учредитель риелторской фирмы «Гильдия столица». Сейчас он находится в розыске.



По данным следствия, Анатолий Фурсов оформил себе на Украине фиктивное свидетельство о смерти и, вероятнее всего, скрывается в Испании. Восемь его сообщников уже находятся в следственных изоляторах.



Загадочные смерти стариков, незадолго до кончины оформивших с фирмой Фурсова договор пожизненной ренты, обратили на себя внимание СМИ еще десять лет назад.



«Сюжеты — как под копирку: пожилой человек, проживающий один, договор ренты, заявление о том, чтобы его не регистрировали, заявление о мошенничестве, психические отклонения, внезапная смерть вскоре после передачи квартиры», — писала журналист Ольга Богуславская.



В настоящее время следствию удалось восстановить в деталях обстоятельства нескольких убийств и покушений на убийство.



В 2017 году 70-летний П. заключил договор пожизненной ренты, согласно которому после его смерти половина его квартиры отходила «Гильдии» Фурсова. Сотрудница «Гильдии» Ольга Трезубова вошла в доверие к П. и с октября по январь того же года, по данным следствия, «тайно, в отсутствие медицинских показаний для их применения П., неоднократно добавляла клозапин и карбамазепин в еду и напитки, употребляемые потерпевшим».



Осенью 2018 года «Гильдией» был заключен договор с Виталием Р., 1954 г. р., владельцем квартиры на улице 800-летия Москвы. Исполнительницей преступления следствие считает Инну Меликян. Виталий Р. скончался 27 декабря того же года «от отравления иминостильбенами и бензодиазепинами, осложнившегося комой с нарушением дыхания, двусторонней пневмонией и ишемическим инфарктом мозга».



Еще одной жертвой стал Вячеслав Г., проживавший на Симферопольском бульваре. После заключенной в апреле 2019 года сделки он прожил чуть больше двух месяцев. По версии следствия один из преступников «Гильдии» Евгений Ницорян применял сильные транквилизаторы. Пенсионер скончался от острой сердечной недостаточности вследствие «хронической ишемической болезни сердца на фоне артериальной гипертензии с преимущественным поражением почек».



Разработчиком такой схемы следствие считает Сергея Гуменюка. Согласно материалам дела, он предоставлял лекарственные препараты антипсихотического и противоэпилептического характера сиделкам и работникам так называемой патронажной службы «Гильдии».



В мае 2019 года после очередного приема «коктейля» из психотропных веществ стало плохо 79-летнему москвичу Анатолию Х. Находившийся в квартире Гуменюк заявил прибывшим медикам, что Х. якобы пытался покончить с собой.



Дочь потерпевшего не поверила в попытку суицида — накануне отец звонил ей и обсуждал подробности организации своего юбилея, консультировался по грядущим покупкам, обещал подарки внукам. Она обратилась в полицию и рассказала, что всего за пару месяцев Х. практически потерял здоровье — с трудом ходил, жаловался на боли. По ее словам, заключить договор ренты Х. решил ради существенной, как ему казалось, доплаты к пенсии.



Из реанимации Х. перевели в психосоматическое отделение ГКБ № 67. Он шел на поправку, дочь ежедневно его навещала. Лишь 10 мая ей понадобилось отлучиться из-за болезни ребенка. В этот день Х. внезапно скончался. О смерти в известность поставили только Гуменюка.



Благодаря расследованию обстоятельств смерти Х. полиции удалось предотвратить очередное убийство. В квартире на улице Милашенкова сотрудникам МВД удалось задержать некоего Любарца, пытавшегося отравить 70-летнюю москвичку растворенным в коньяке галоперидолом. При обследовании в организме женщины были выявлены производные бутирофенона в сочетании с фенобарбиталом.



Позже стало известно, что группировка «черных риелторов» привлекала к сотрудничеству даже обычных уголовников. Сколько всего стариков было убито, остается неизвестно.





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