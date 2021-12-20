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Дагестанская гадалка выпустила джинна на своего будущего убийцу

, 10:07

Дагестанская гадалка выпустила джинна на своего будущего убийцу

В начале декабря в Махачкале была убита известная в регионе гадалка Шовкат Джалаева. Эксперты зафиксировали множественные ножевые ранения. По подозрению в убийстве задержан мужчина, который мог быть клиентом ясновидящей. По версии правоохранителей, причиной расправы могло стать то, что гадалка «наслала на мужчину джиннов».

Задержанный житель Дагестана Галиб Ахмедов сообщил в отделении полиции, что после общения с гадалкой его жизнь изменилась. Джинны не давали ему спать. Изначально Ахмедова задержали за хулиганство, но потом он признался в убийстве. Следователям удалось выяснить, что подозреваемый обращался к гадалке для решения вопросов по работе. Один сеанс у неё стоил две тысячи рублей.

Сначала мужчина хотел просто напугать ясновидящую. Для этого он приехал к ней домой с ножом. Зайдя в комнату, попросил исправить ситуацию, и не отправлять к нему джиннов. Женщина отказала в просьбе, из-за чего мужчина ударил её ножом в живот несколько раз. Следователи изучают подробности происшествия. После сбора доказательной базы будет избрана мера пресечения задержанному. Из-за агрессивного и непредсказуемого поведения его могут отправить в следственный изолятор.

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