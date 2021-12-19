В Москве в убийстве 67-летней женщины подозревается 51-летний мужчина
19 декабря 2021, 20:28Источник:
РЕН-ТВ
В Москве в убийстве 67-летней женщины подозревается 51-летний мужчина. Пожилую женщину нашли мёртвой в её квартире в доме по улице Маршала Тухачевского правоохранители.
О пропаже бабушки 13 декабря в полицию заявил внук. Молодой человек был в курсе, что бабушка выехала из Твери. Вскоре пенсионерка перестала отвечать на телефонные звонки.
Квартиру женщины пришлось вскрывать. Найдены и изъяты с места преступления два ножа.
Правоохранители заподозрили в убийстве и расчленении тела пенсионерки 51-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Полиция ищет подозреваемого.
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