Аргументы Недели → Криминал 13+

19 декабря 2021, 20:28 Источник: РЕН-ТВ

фото: pixabay.com

В Москве в убийстве 67-летней женщины подозревается 51-летний мужчина. Пожилую женщину нашли мёртвой в её квартире в доме по улице Маршала Тухачевского правоохранители.

О пропаже бабушки 13 декабря в полицию заявил внук. Молодой человек был в курсе, что бабушка выехала из Твери.

Вскоре пенсионерка перестала отвечать на телефонные звонки.

Квартиру женщины пришлось вскрывать. Найдены и изъяты с места преступления два ножа.

Правоохранители заподозрили в убийстве и расчленении тела пенсионерки 51-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Полиция ищет подозреваемого.

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