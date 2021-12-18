Начальника орловской госавтоинспекции и его подчиненных заподозрили в мошенничестве

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18 декабря 2021, 20:51 Источник: Сайт управления СКР по Орловской области

Управление ГИБДД, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества против начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области Александра Коршунова и двух его подчиненных. Они подозреваются в том, что получали зарплату как преподаватели института МВД, а занятий при этом не вели.

«Предварительно установлено, что указанные должностные лица с 2017 по 2021 год, занимая должности доцентов по совместительству одной из кафедр ФГКОУ ВО "ОрЮИ МВД им. В.В. Лукьянова", ввели руководство данного высшего учебного заведения в заблуждение и в нарушение должностных инструкций не проводили все виды учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием, получая при этом денежное довольствие»,— сообщило на своем сайте следственное управление СКР по Орловской области.

Максимальное наказание по ч.3 ст. 159 УК, по которой возбуждено дело, предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Ранее по подозрению во взяточничестве задержан глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. В ходе расследования у него обнаружено более 20 объектов недвижимости.

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