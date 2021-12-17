У арестованного экс-главы ГИБДД Ставрополья обнаружены скрытые активы

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17 декабря 2021, 14:33

По ходатайству Генеральной прокуратуры имущество бывшего главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова было арестовано. Под ограничительные меры попали десятки объектов не только самого подозреваемого, но и его родственников.



Дом с золотым унитазом был записан на сожительницу гаишника. Ей же принадлежало несколько дорогих авто иностранного производства. Следователям удалось выяснить, что активы бывший правоохранитель пытался скрыть от декларирования. Часть имущества была переписана не только на бывшую супругу, но и на бывшую тёщу. Всего за период работы в органах блюститель порядка приобрёл более двух десятков объектов недвижимости, несколько дорогих автомобилей. В Генеральной прокуратуре уверены, что законные доходы не позволяли Сафонову приобрести такие активы. Сафонов пришёл на службу в правоохранительные органы в 1999 году. Карьеру начал с должности рядового инспектора. Через несколько лет он смог возглавить региональное управление ГИБДД.



После вмешательства в дело федеральных следователей, родственники начали переписывать активы на других лиц. Однако надзорные ведомства успели зафиксировать их обладателей и новых владельцев.

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