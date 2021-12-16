Отставной офицер Глазов, убивший двух человек в МФЦ, не верит, что мог сделать это, и просит предъявить ему тела погибших

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16 декабря 2021, 23:04 Источник: Facebook

Фото с сайта Пресненского суда Москвы

Бывший офицер спецслужб Сергей Глазов, расстрелявший 7 декабря двух человек в московском МФЦ «Рязанский», не верит, что мог это сделать. Он подал ходатайство о личном присутствии при судмедэкспертизе погибших.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook член Совета по правам человека при президенте РФ и московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

«Он заявил ходатайство следствию о личном присутствии при судмедэкспертизе погибших. Преступник якобы не верит, что мог убить двух человек. Считает, что пули, вылетевшие из его пистолета, «не могли быть смертельными»,- написала Меркачева.

Ранее сообщалось, что 7 декабря 45-летний бывший подполковник Сергей Глазов начал стрелять в людей после того, как в МФЦ его попросили надеть защитную маску. В результате происшествия погибли два человека, еще три пострадали, в том числе 10-летняя девочка.

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