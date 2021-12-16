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Суд снял обвинения с тещи рэпера Картрайта в пособничестве в убийстве

, 18:38 Источник: РБК

Суд снял обвинения с тещи рэпера Картрайта в пособничестве в убийстве
Автомобиль СКР, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Суд прекратил уголовное дело в отношении Елены Кохал, тещи рэпера Энди Картрайта, который был расчленен летом 2020 года. Об этом сообщил РБК ее адвокат Сергей Лукьянов.

«Да, действительно, уголовное дело в отношении тещи рэпера Энди Картрайта прекращено в связи с отсутствием доказательств ее причастности— материалы дела опровергают ее причастность к преступлению, пособничество», — заявил юрист и добавил, что дело против жены Картрайта Марины Кохал тоже следует прекратить.

Елену Кохал задержали 14 октября 2020 года в Санкт-Петербурге. Следствие подозревало ее пособничестве в убийстве. Ранее была задержана жена рэпера. Следствие сочло, что она совершила убийство на почве конфликта, а затем попыталась избавиться от тела. Сама вдова утверждала, что рэпер умер от передозировки наркотиков, а она расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти.

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