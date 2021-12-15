Главному студенту России предъявили еще одно обвинение

Аргументы Недели → Криминал 13+

15 декабря 2021, 17:08 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Лидера Российского союза студенческих организаций (РССО) Андрея Андриянова обвиняют в особо крупном мошенничестве. За несколько дней до начала процесса в суде общественный деятель попытался заручиться поддержкой ФСБ, выделив на это 250 тыс. руб., но в итоге получил второе обвинение и оказался в СИЗО.



В 2018 году господин Андриянов стал организатором мероприятий всероссийского масштаба — съезда и форума, посвященных участию молодежи в высокотехнологичных отраслях промышленности. Они проводились на базе Омского госуниверситета (ОмГУ).



За свою «услугу» главный российский студент запросил у администрации ОмГУ 3 млн 962 тыс. руб., которые были ему выплачены. Позже правоохранителям показались сомнительными такие, например, расходы, как «организация работы штаба» стоимостью 80 тыс. руб., «общее администрирование проекта» за 90 тыс. руб. или последующая рассылка всем участникам встреч «информационно-аналитических докладов», оцененная в 150 тыс. руб. Многократно завышенными оказались и проживание, питание и перевозка почти 500 гостей мероприятий.



Следствие пришло к выводу о том, что Андрей Андриянов и связанный с ним организатор мероприятий, преподаватель истории университета Иван Шепелев в составе группы лиц с использованием своего служебного положения похитили у ОмГУ 1 млн 905 тыс. руб. 616 тыс. руб. Своей вины Андриянов не признавал, а позже сообщил своим приятелям, что суда не будет, поскольку ему удалось заручиться поддержкой некоего влиятельного человека.



Второго декабря Андрей Андриянов встретился возле городского кинотеатра имени Маяковского с офицером областного УФСБ. Общественник передал оперативнику заложенные в обертку из-под шоколадки 50 пятитысячных купюр. Операция была заранее согласована с отделом собственной безопасности УФСБ, и господина Андриянова сразу задержали. Областное управление СКР обвинило его в даче взятки в крупном размере и добилось в суде его ареста на два месяца.





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