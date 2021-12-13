Казанского стрелка могут приговорить к пожизненному заключению

Аргументы Недели → Криминал 13+

13 декабря 2021, 18:23

Ильназ Галявиев, устроивший массовый расстрел в казанской гимназии, может получить пожизненное наказание. Следственный комитет закончил рассмотрение дела и готов предъявить ему обвинение в убийстве девяти человек и изготовлении самодельного взрывного устройства. Потерпевшими по делу походят 600 человек. Это студенты и педагоги гимназии.



Следователи сообщили, что обвиняемый признал свою вину полностью. Галявиев был вооружён многозарядным охотничьим карабином и бомбой. В мае текущего года он совершил вооружённое нападение на учебное заведение. Следствие полагает, что обвиняемый подражал неформальным лидерам деструктивной субкультуры. Сведения об их деятельности он получил из Сети.



Делом занимались столичные следователи. Преступник проходил психологическую экспертизу в институте имени В.П. Сербского в Москве. Он был признан вменяемым, что позволяет привлечь его к уголовной ответственности. Галявиев отказался от нанятых адвокатов. Защиту на суде будет представлять защитник по назначению. Согласно действующим нормам уголовного права, обвиняемому грозит пожизненное наказание.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости