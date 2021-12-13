Суд не стал рассматривать дело об обналичивании 2,5 млрд рублей

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13 декабря 2021, 16:17

В Санкт-Петербурге суд вернул в прокуратуру материалы уголовного дела об обналичивании 2,5 миллиарда рублей.



Большой резонанс дело приобрело после обнаружения в квартире бухгалтера Натальи Бибик денег, которые она хранила в диване и холодильнике. Прокуратура считает, что бухгалтер совершила уголовное преступление, обналичив деньги, с которых не были уплачены налоги. Следствие ранее привлекло к ответственности девятерых человек за проведение банковских операций в организации, работающей без лицензии.



Дело было возбуждено ещё в 2017 году. Обнаруженная сумма денег была рекордной. Она весила более 130 килограммов. Следствие считает, что деньги клиентов нелегального банка перечислялись компаниям, занимающимся продажей табачных изделий.



Сторона защиты пытается доказать, что следствие не сможет назвать имена клиентов нелегального банка. Также до сих пор не известны обстоятельства появления денег у обвиняемых. Из-за отсутствия таких данных суд не может начать рассмотрение дела. К тому же до сих пор не известна дата окончания преступления. Не исключено, что его фигурантам продолжают поступать денежные средства, указано в постановлении о возврате дела в прокуратуру.

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