Наркоторговцы разбогатели во время пандемии

Аргументы Недели → Криминал 13+

13 декабря 2021, 11:28 Источник: Новая газета

«Дистанционное обучение, сокращение рабочих мест и попытки получения доходов путем создания и распространения наркотических веществ — все эти факторы привели к резкому увеличению оборота наркотиков не только в России, но и во всем мире… Если сравнивать с 2012 годом, то за все это время объем изъятых из оборота наркотиков в России вырос более чем на 3 тонны», — сообщает портал Narkonet.info.



Как это происходит? Подростки находят вакансии в интернете. Сначала кладменом (курьером). По Москве в метро возят от одного до пяти кг наркотиков всех видов. Платят два раза в месяц — для них это баснословные деньги. Если оправдаешь доверие, то ждёт повышение до менеджера. «Я приезжал на заброшенную фабрику рядом с МКАД, там у них была база. Помещение, в котором сидели так называемые менеджеры, было крохотным. Ни света, ни отопления, чтобы не привлекать внимание. Многие прям там и ночевали. Но быть менеджером — в разы безопаснее, чем курьером. Тебе не надо никуда ездить, ты не встречаешься с полицией и так далее. Главная задача менеджера — встречать курьеров, отдавать им вес и контролировать их местоположение в течение дня. В случае «палева» база закрывается, все данные с компьютеров и телефонов стираются, менеджеры покидают базу с оставшимися наркотиками»,- рассказал «Новой газете» один из бывших участников преступной организации. Как правило, сами наркоторговцы подсаживаются на свой смертельный товар. И повезёт, если они вовремя одумаются и обратятся к наркологу. Иногда такие подростки, как бы заново родившись, уходят в монастырь.



Пройдя этот путь, один из «завязавших» дал совет тем, кто стоит на распутье: «Жизнь у нас одна. Чтобы сломать её, хватит одного дня. А чтобы исправить, нужны годы. Поэтому, как ни банально, сначала думайте, а потом делайте. Мне повезло. Но порой последствия могут быть необратимы».



Как говорят психологи, причин употребления наркотиков, несомненно, много, но главная — это отсутствие любви. Зачастую это дети из неполных семей, детдомов, из семей, где родители тоже обладают пагубными привычками, из-за чего не могут найти с ребенком общий язык. Главная задача в таких случаях не ждать любви от родственников, а научить подростка любить самого себя.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости