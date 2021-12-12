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Полицейский из Московской области во время незаконной охоты застрелил оленя в Калужской области

, 20:24 Источник: СКР

Полицейский из Московской области во время незаконной охоты застрелил оленя в Калужской области
фото с сайта СКР

Следственными органами СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Московской области, инспектора ДПС одного из отделов подмосковного МВД.

По версии СКР, в ночь на 9 декабря полицейский находился на особо охраняемой территории Государственного комплекса "Таруса" в Жуковском районе Калужской области и из имеющейся при себе винтовки произвел выстрел в голову пятнистого оленя. Олень погиб. Охотник был застигнут на месте работниками комплекса. Винтовка и тело погибшего животного изъяты.
Дело возбуждено по статье "незаконная охота".

Следователи проводят следственные действия, назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Ущерб, причиненный госкомплексу "Таруса" составил 300 тысяч рублей.

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