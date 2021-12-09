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Суд отправил в колонию организатора покушения на губернатора Волгоградской области

, 18:09

Суд отправил в колонию организатора покушения на губернатора Волгоградской области

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по обвинению Евгения Ремезова в умышленном поджоге. Пять лет назад он нанял несколько человек для поджога коттеджа главы области в селе Латошинка. Обвиняемый свою вину признал полностью. Его отправили в колонию строго режима на шесть лет.

В ходе следствия установлено, что злоумышленники облили дом бензином из двух пятилитровых канистр. Но возгорания не произошло, так как стены были обработаны защитным составом. Помимо организатора преступления осуждены и исполнители. Один из преступников заключил со следствием сделку, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке.

Ремезова задержали три года назад в Москве. Согласно материалам следствия, в 2003 году он арендовал в Волгограде участок для дальнейшей сдачи в аренду под торговые площади. В 2016 года администрация области возвратила участок в собственность города. Тогда у Ремезова возник преступный умысел отомстить Бочарову. Отдельное наказание преступник и его сообщники получили за причинение тяжкого вреда здоровью одному из городских предпринимателей. Они избили его и сожгли личный автомобиль.

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