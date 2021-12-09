По делу об убийстве Япончика осудили ещё двух человек

Аргументы Недели → Криминал 13+

9 декабря 2021, 16:32

Коллегия присяжных Московского городского суда вынесла обвинительное заключение двум подсудимым за соучастие в убийстве криминального авторитета Япончика.



Следствие установило, что Джамбулат Джанашии и Муртаз Шадании следили за Вячеславом Иваньковым накануне его убийства. Они принимали участие в транспортировке винтовки, из которой был смертельно ранен лидер криминального мира. Коллегия присяжных единогласно признала вину подсудимых.



Иваньков был убит в 2009 году близ ресторана «Тайский слон». Долгое время следователям не удавалось найти заказчика преступления и исполнителя. Но выйти на след всё-таки удалось. Организатор убийства Махо собрал группу выходцев из Абхазии. Они были наняты за значительное денежное вознаграждение. Киллер выстрелил жертве в живот. Иваньков был доставлен в больницу, где проходил длительное лечение. Но из-за серьёзного ранения он скончался. Все участники заказного преступления получили разные тюремные сроки. Суд снизил наказание подсудимым, согласившимся на сотрудничество со следствием. Их дело рассматривалось в особом судебном порядке.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости