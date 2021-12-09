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По делу об убийстве Япончика осудили ещё двух человек

, 16:32

По делу об убийстве Япончика осудили ещё двух человек

Коллегия присяжных Московского городского суда вынесла обвинительное заключение двум подсудимым за соучастие в убийстве криминального авторитета Япончика.

Следствие установило, что Джамбулат Джанашии и Муртаз Шадании следили за Вячеславом Иваньковым накануне его убийства. Они принимали участие в транспортировке винтовки, из которой был смертельно ранен лидер криминального мира. Коллегия присяжных единогласно признала вину подсудимых.

Иваньков был убит в 2009 году близ ресторана «Тайский слон». Долгое время следователям не удавалось найти заказчика преступления и исполнителя. Но выйти на след всё-таки удалось. Организатор убийства Махо собрал группу выходцев из Абхазии. Они были наняты за значительное денежное вознаграждение. Киллер выстрелил жертве в живот. Иваньков был доставлен в больницу, где проходил длительное лечение. Но из-за серьёзного ранения он скончался. Все участники заказного преступления получили разные тюремные сроки. Суд снизил наказание подсудимым, согласившимся на сотрудничество со следствием. Их дело рассматривалось в особом судебном порядке.

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