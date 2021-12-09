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В Петербурге суд арестовал экс-главу Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабу по делу об убийстве

, 11:32 Источник: Интерфакс

В Петербурге суд арестовал экс-главу Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабу по делу об убийстве
фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге Октябрьский суд арестовал бывшего главу региональной Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабу, Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля по делу о двойном убийстве.

Два человека были убиты из автоматов 16 августа 1993 года во дворе дома 16 на улице Фрунзев Петербурге.
Подозреваемых задержали 7 декабря. СКР предъявил им обвинения. По версии следствия, организатор преступления решил убить двух человек из личной неприязни.

В зависимости от роли каждого фигуранта им вменяют организацию убийства, убийство или пособничество в убийстве.
По версии СКР, у Кулибабы позднее 22 часов 38 минут 16 августа 1993 года "возник преступный умысел на совершение убийства при отягчающих обстоятельствах С. и У. в связи с личными неприязненными отношениями". Он дал автоматы своим знакомым Аристову и Карпинскому и поручил Мотылю довезти исполнителей до места и затем скрыть после убийства оружие и преступников.

По данным СКР, Аристов не меньше 10 раз выстрелил в одну из жертв, Карпинский - 16 раз во вторую.

Кулибаба своей вины не признаёт. В суде он назвал доводы следствия "вопиющей ложью".

По данным источника "Интерфакса", фигурантов дела обвиняют в убийстве предпринимателя Игоря Савина и Кирилла Угольникова, который был сотрудником правоохранительных органов. Следствие полагает, что мотивом убийства послужил передел сфер влияния в преступной группировке.

Подозреваемые арестованы на два месяца.

Кулибабу в начале 2010 годов судили по обвинению в организации убийства директора охранного предприятия "Каскад" Вадима Чечеля, но присяжные его оправдали. Карпинский и Мотыль - директора ООО "Восход Нева" и ООО "Мейджик Меню" соответственно.

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