В Ачинске Красноярского края кассир банка скрылась с 15 млн рублей 49,5 тысяч долларов и евро

В городе Ачинске Красноярского края пропала женщина-кассир банка с пропавшими из кассы кредитной организации 15 миллионов рублей, 49,5 тысяч долларов и 49,2 тысяч евро. Женщину, подозреваемую в хищении крупной суммы денег из банка в Ачинске, разыскивают сотрудники полиции.
7 декабря в дежурную часть межмуниципального отдела МВД "Ачинский" поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации о хищении крупной суммы наличных денег в рублях и иностранной валюте. Оперативники установили, что к хищению денег причастна кассир организации. Мать подозреваемой сообщила о пропаже женщины.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Похитившей деньги из кассы банка женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
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