Источник назвал имя подозреваемого в стрельбе в МФЦ
7 декабря 2021, 17:39
Источник "Интерфакса" раскрыл имя подозреваемого, устроившего во вторник стрельбу в МФЦ "Рязанский" в Москве. В убийстве двух человек и ранении троих человек подозревается 45-летний Сергей Глазов. Он житель Москвы.
Подозреваемый задержан. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что его везут в отдел полиции. По факту инцидента в МФЦ возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 (незаконный оборот оружия).
По предварительной версии, мужчина приехал в МФЦ на велосипеде с мотором. В центре он отказался надеть маску. Охранник попробовал выпроводить его. Глазов устроил стрельбу.
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