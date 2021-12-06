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Верните деньги: даже хорошее поведение в тюрьме не смягчит наказание за хищение бюджетных денег

, 18:24

Верните деньги: даже хорошее поведение в тюрьме не смягчит наказание за хищение бюджетных денег

Московский городской суд оставил решение нижестоящей судебной инстанции в отношении бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова без изменений. Ранее сторона защиты ходатайствовала о смягчении формы наказания на оставшийся срок заключения.

В суде посчитали, что хорошее поведение не является смягчающим обстоятельством, а относится к обязанностям осуждённого. Здоровье и семейное положение также не могут выступать смягчающими обстоятельствами.

Три года назад чиновника приговорили к пяти с половиной годам колонии за растрату бюджетных денег. Вместе с ним был осуждён глава регионального правительства Абдусамад Гамидов. Следствие установило, что коррупционеры договорились с руководителем подрядной строительной организации Шамилем Кадиевым о подделке документов по целевой федеральной программе. Последний с 2016 года находится в розыске. Общий размер ущерба составил 100 миллионов рублей. Деньги предназначались на приобретение участка для строительства детского сада, ремонт автодорог, реконструкцию социальных учреждений.

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