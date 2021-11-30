В Татарстане судят 17 членов крупной ОПГ

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30 ноября 2021, 15:18

Верховный суд Республики Татарстан приступил к рассмотрению громкого уголовного дела в отношении 17 подсудимых. Они обвиняются в кражах, грабежах, продаже наркотиков, оружия и многих других преступлениях.



Вину признал пока только один подсудимый, остальные её отрицают. Государственный обвинитель сообщил, что банда была образована в 90-х годах. В 2014 году её возглавил Артур Кунаев. Он разрабатывал планы преступлений. В его же обязанности входило распределение денежных средств между членами ОПГ. В арсенале бандитов было несколько единиц огнестрельного и травматического оружия, которое применялось для нападения на граждан. Множество эпизодов дела связано с вымоганием денег у предпринимателей. Кто не соглашался выплачивать «дань», у тех уничтожали имущество. Некоторых предпринимателей бандиты заставляли рассчитываться продаваемым товаром. Члены преступной группировки распространяли на территории республики запрещённые наркотические средства.



Размер наказания и степень опасности преступлений суд будет устанавливать в отношении каждого подсудимого отдельно. Процесс может затянуться на несколько месяцев, однако это позволит установить более точные факты преступлений и причастность каждого участника ОПГ.





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