Телефонные мошенники украли 3 млрд рублей

Аргументы Недели → Криминал 13+

25 ноября 2021, 12:16

Мошенники расширили поле деятельности. Если ранее они звонили от имени полицейских и работников банков, то теперь к списку добавились якобы сотрудники портала «Госуслуг». Цель их звонков такая же - получить персональные данные граждан для снятия денежных средств с банковских счетов и оформления кредита.



За второй квартал текущего года злоумышленникам удалось похитить более 3 миллиардов рублей. Чаще всего жертвами преступников становятся пожилые граждане, плохо ориентирующиеся в современных цифровых технологиях и законодательстве. Многие мошенники промышляют из-за границы. Так у них есть гарантия уйти от преследования закона. В большинстве случаев они находятся в странах Балтии, Польше. Рассадником мошенников, орудующих на российском направлении, является Украина. Там их готовят психологически, обучают технологическим тонкостям, особенностям подмены номеров. В распоряжении жуликов из «Незалежной» имеются большие базы данных наших соотечественников.



Иногда полицейским удаётся задержать преступников, правда, пока только внутри страны. Мошенники не работают в одиночку. Как правило, это целые группировки, в штате которых имеются специалисты узких направлений. Они обладают серьёзными знаниями и компетенциями в сфере информационных технологий.





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