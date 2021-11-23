Мошенники «окучивают» сайты бесплатных объявлений

Аргументы Недели → Криминал 13+

23 ноября 2021, 17:28

На основании жалоб россиян на действия мошенников, Общероссийский народный фронт составил рэнкинг. Согласно ему, мошенники стали чаще «орудовать» на таких сервисах как «Авито» и «Юла». Торговые площадки в рейтинге исследования опередили даже «телефонные звонки из полиции».



Эксперты отмечают популярность сервисов тем, что они просты в использовании и позволяют вовлечь в схему несовершеннолетних граждан. Чаще всего жертвами мошенников на электронных площадках становятся жители двух столиц. Большая численность жителей двух столиц позволяет злоумышленникам в течение короткого времени найти жертву для обмана. В мегаполисах гораздо выше уровень цифровизации, что тоже помогает мошенникам.



В сферу активности преступников стали чаще попадать и сайты по аренде недвижимости, бронированию гостиниц. В основном преступники звонят, реже пишут на почту и в социальных сетях. Анализ криминальной статистики показывает, что россияне слишком доверчивы и наивны.

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