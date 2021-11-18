Уроженца Нигерии задержали в Балашихе за необычный способ мошенничества

Аргументы Недели → Криминал 13+

18 ноября 2021, 21:48

pixabay.com

В Балашихе уроженец Нигерии вымогал деньги, прикинувшись женщиной. Пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области сообщила о задержание злоумышленника.



По предварительным данным, мужчина был зарегистрирован на сайте знакомств под видом женщины. Таким способом он вымогал деньги у жителя Тучково, узнало «Подмосковье сегодня».



Для большей привлекательности злоумышленник придумал историю, по которой он является жительницей США, а в данный момент служит медсестрой в Сирии, откуда не получается вывезти деньги и ценные вещи. «Девушка» не растерялась и попросила у нового знакомого финансовой помощи.



После получения согласия афера не закончилась. Мошенник выслал потерпевшему снимок фальшивой квитанции, которая гласила, что вещи отправлены в Россию. Затем «Медсестра» перевоплотилась в курьера и заявила, что за посылку надо заплатить полторы тысячи долларов.



Потерпевший взял деньги в долг и перечислил на указанный счет, после чего мошенник перестал выходить с ним на связь.



Задержать креативного вымогателя удалось в Балашихе, после чего его заключили под стражу.

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