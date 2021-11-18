Европу может захлестнуть героин из Афганистана

Аргументы Недели → Криминал 13+

18 ноября 2021, 13:31

В Управлении ООН по наркотикам и преступности сообщили о росте производства наркотических средств на территории Афганистана на 8%. Экспорт опиатов может увеличиться на европейском направлении, если в ЕС не примут экстренные меры.



Пришедшая к власти в Афганистане группировка «Талибан» (запрещённая в России) пока не планирует сокращать наркопроизводство. Площади посевов мака увеличились на треть. Если в 2020 году на Афганистан приходилось 85% производства наркотиков, то в этом году показатель может увеличиться. В стране растёт производство не только героина, но и метамфетаминов. Основной рынок сбыта готовой продукции приходится на страны ЕС. Два десятилетия назад, когда талибы приходили к власти, уровень наркопроизводства также увеличивался. На посевы мака выделялось 82 миллиона гектаров земли.



Спрос на готовую наркопродукцию в мире постоянно увеличивается. Опиумный мак не требует особых условий для выращивания и хранения. Для обычных крестьян стабильный доход от «аграрной деятельности» очень важен и предпочтительнее, чем участие в военных операциях.

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