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Мошенники помогают получить гражданство РФ за 500 тыс. рублей

, 12:00

Мошенники помогают получить гражданство РФ за 500 тыс. рублей

Силовые структуры продолжают раскрывать деятельность организованных преступных группировок, занимающихся легализацией иностранцев. «Дело ЗАГСов» не насторожило преступников. Напротив, их количество увеличивается, равно, как и стоимость предлагаемых услуг.

«Упрощённая схема получения гражданства» в России оценивается в 500 тысяч рублей. Несмотря на пандемию, количество «новых россиян» в стране заметно увеличивается. Паспорт из основного документа превратился в один из главных символов коррупции.

Иностранцам предлагается несколько способов получения гражданства. Так, фиктивный брак с гражданином России, который впоследствии даёт право на получение гражданства, оценивается в 50 тысяч рублей. За подбор будущего супруга отвечают специальные люди. В Челябинске ОПГ «помогла» получить гражданство более 10 тысячам мигрантов. И это только небольшая часть преступлений. По данным управления МВД, миграционная сфера является одной из самых коррумпированных в стране.

В преступные цепочки входят чиновники различных ведомств. Помимо фиктивных браков на чёрном рынке активно практикуется подделка документов. Информация о таких услугах не представлена в сети. Она передаётся через «сарафанное радио». Помимо документов мигранты могут приобрести «время», которое зачтётся за период оформления документов и получения гражданства.

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