Мошенники помогают получить гражданство РФ за 500 тыс. рублей

Аргументы Недели → Криминал 13+

18 ноября 2021, 12:00

Силовые структуры продолжают раскрывать деятельность организованных преступных группировок, занимающихся легализацией иностранцев. «Дело ЗАГСов» не насторожило преступников. Напротив, их количество увеличивается, равно, как и стоимость предлагаемых услуг.



«Упрощённая схема получения гражданства» в России оценивается в 500 тысяч рублей. Несмотря на пандемию, количество «новых россиян» в стране заметно увеличивается. Паспорт из основного документа превратился в один из главных символов коррупции.



Иностранцам предлагается несколько способов получения гражданства. Так, фиктивный брак с гражданином России, который впоследствии даёт право на получение гражданства, оценивается в 50 тысяч рублей. За подбор будущего супруга отвечают специальные люди. В Челябинске ОПГ «помогла» получить гражданство более 10 тысячам мигрантов. И это только небольшая часть преступлений. По данным управления МВД, миграционная сфера является одной из самых коррумпированных в стране.



В преступные цепочки входят чиновники различных ведомств. Помимо фиктивных браков на чёрном рынке активно практикуется подделка документов. Информация о таких услугах не представлена в сети. Она передаётся через «сарафанное радио». Помимо документов мигранты могут приобрести «время», которое зачтётся за период оформления документов и получения гражданства.

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