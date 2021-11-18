По России покатилась волна мошенничеств с банковскими картами и счетами

Аргументы Недели → Криминал 13+

18 ноября 2021, 10:48

Помимо псевдополицейский и липовых банковских работников в России стало всё больше появляться пвсевдосотрудников портала «Госуслуг». Через этот сайт злоумышленники получают необходимые персональные данные клиентов, в том числе номера банковских счетов.



Каждый день россиянам звонят люди, представляющиеся правоохранителями. Люди верят им и выполняют действия, которые диктуют мошенники на том конце провода. Масштаб таких преступлений достиг настолько больших размеров, что только за одну неделю жители Брянска перевели преступникам более 8,5 миллиона рублей. Чаще всего звонившие представляются сотрудниками банка.



В Ростовской области злоумышленник похитил с карты женщины 2,5 миллиона рублей. Ей позвонили по телефону и предложили получить компенсацию за приобретённые ранее лекарства в ближайшем банкомате, проведя необходимые финансовые операции. В итоге с карточки горожанки пропала огромная сумма денег.



В Тульской области мошенники за последнюю неделю похитили у граждан более 9 миллионов рублей. Одну из жертв преступники убедили взять кредит, продать машину и квартиру. В итоге общий ущерб потерпевшего составил почти 7 миллионов рублей. Полицейские призывают граждан быть внимательнее и не проводить никаких финансовых операций с незнакомыми людьми.

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