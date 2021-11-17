Похититель велосипедов был задержан в Красногорске
17 ноября 2021, 16:51
Как пишет "Подмосковье сегодня", по сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, серийного похитителя велосипедов задержали в Красногорске и ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Неоднократно судимый житель Мордовии в возрасте сорока одного года проникал в подъезды домов по Парковой улице и улице Ленина, где находил велосипеды, оставленные на площадках, и угонял их. Всего было похищено четыре велосипеда, общая сумма причиненного ущерба более ста тысяч рублей.
Узнать, кто был похитителем удалось с помощью записей видеокамер, после чего мужчину задержали и заключили под стражу. Он рассказал, что сдавал велосипеды в скупку, а деньги тратил на личные нужды.
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