Похититель велосипедов был задержан в Красногорске

Аргументы Недели → Криминал 13+

17 ноября 2021, 16:51

pixabay.com

Как пишет "Подмосковье сегодня", по сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, серийного похитителя велосипедов задержали в Красногорске и ему грозит до пяти лет тюрьмы.



Неоднократно судимый житель Мордовии в возрасте сорока одного года проникал в подъезды домов по Парковой улице и улице Ленина, где находил велосипеды, оставленные на площадках, и угонял их. Всего было похищено четыре велосипеда, общая сумма причиненного ущерба более ста тысяч рублей.



Узнать, кто был похитителем удалось с помощью записей видеокамер, после чего мужчину задержали и заключили под стражу. Он рассказал, что сдавал велосипеды в скупку, а деньги тратил на личные нужды.

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