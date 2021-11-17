Аргументы Недели Криминал 13+

Похититель велосипедов был задержан в Красногорске

, 16:51

Похититель велосипедов был задержан в Красногорске
pixabay.com

Как пишет "Подмосковье сегодня", по сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, серийного похитителя велосипедов задержали в Красногорске и ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Неоднократно судимый житель Мордовии в возрасте сорока одного года проникал в подъезды домов по Парковой улице и улице Ленина, где находил велосипеды, оставленные на площадках, и угонял их. Всего было похищено четыре велосипеда, общая сумма причиненного ущерба более ста тысяч рублей.

Узнать, кто был похитителем удалось с помощью записей видеокамер, после чего мужчину задержали и заключили под стражу. Он рассказал, что сдавал велосипеды в скупку, а деньги тратил на личные нужды.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЛК

Общество

Мурашко заявил, что в России проводятся доклинические исследования еще двух вакцин против COVID-19

Мурашко заявил, что в России проводятся доклинические исследования еще двух вакцин против COVID-19

В России в настоящий момент проводятся доклинические исследования еще двух вакцин против коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире

Здоровье

Экономика

В мире

Общество

Политика

В мире