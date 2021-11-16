Для мошенников наступил «золотой сезон» с новыми схемами обмана

Аргументы Недели → Криминал 13+

16 ноября 2021, 10:46

Пандемия заставила многих сотрудников перейти на удалённый формат работы. Через онлайн-площадки люди стали не только чаще трудоустраиваться, но и совершать покупки. Это открыло новые возможности для мошенников.



Злоумышленники создали огромное количество фейковых сайтов, на которых предлагают клиентам приобрести товары. Причём оплата производится только на почте при получении товара. Ранее покупателям приходилось оплачивать полную стоимость ещё при оформлении заказа.



Подвох в том, что при вскрытии в посылке не обнаруживался заказанный товар. Чаще всего внутри коробки находят тряпки, картон, бумагу. Если кто-то отказывается забирать посылку на почте, аферисты им звонят по телефону. Изобретательность мошенников поражает. Недавно они изобрели новую схему. Жители городов стали получать посылки без заказа. Очевидно, у злоумышленников имеется база на всех клиентов интернет-магазинов с адресами и именами. Жулики отправляют посылку человеку по почте, а адресату поступает телефонный звонок якобы от работника почты. Обращаясь к «жертве» по имени-отчеству, его просят зайти в отделение связи и забрать посылку. Самое интересное в таких историях то, что никто не отказывается идти на почту за посылкой, которую он не заказывал. Оплатив отправление, граждане несут домой пустые коробки, иногда набитые бумагой.





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