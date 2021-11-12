Мошенники выкачивают из банков данные о клиентах

Аргументы Недели → Криминал 13+

12 ноября 2021, 16:27

Россиянам стали практически каждый день поступать звонки от мошенников, у которых имеются сведения о банковских счетах, финансовых операциях вкладчиков.



Эксперты считают наличие данных у преступников утечкой баз коммерческих организаций, магазинов и банков, которые составляют банковскую тайну. Их могут передавать злоумышленникам сотрудники кредитной организации за определённое вознаграждение. Мошенники научились подменять номера во время звонка, в результате чего их не могут определить даже сотовые операторы. За первые шесть месяцев текущего года заблокировано более 18 тысяч подозрительных номеров.



Чтобы сократить количество мошеннических преступлений, нужно провести чистку в некоторых банках и усилить внутренний контроль сотрудников. За незаконную передачу сведений о клиентах банка работникам грозит уголовное наказание. Но чаще всего сотрудники отделываются штрафом и условным сроком. В России по вине банка происходит до 70% «сливов» данных. Это в два раза больше, чем в остальных странах мира. Правоохранители рекомендуют сразу прекращать диалог, если клиента банка просят назвать данные карты и другие сведения.

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