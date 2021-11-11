В суд направлено очередное дело в отношении самой грозной ОПГ

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11 ноября 2021, 15:47

Генеральная прокуратура России подготовила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главаря «ореховских» - Сергея Буторина. Его обвиняют в новом преступлении - в организации покушения на столичного правоохранителя.



Граждан Полянского и Васильченко следствие обвиняет в исполнении преступления. В 90-х годах милиционера хотели устранить за его активную оперативно-розыскную деятельность. Он пытался установить местонахождение Буторина, который на тот момент уехал за границу.



Милиционер был тяжело ранен «ореховскими», но врачи смогли спасти ему жизнь. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Оперативникам пришлось проделать огромную работу.



Буторин возглавил преступную группировку после уничтожения предыдущего руководителя Сергея Тимофеева, он же Сильвестр, которого взорвали в собственном автомобиле. Преступники контролировали бизнес, торговые рынки. В 1995 году Буторин сбежал в Испанию, где скрывались и другие «ореховские».



Правоохранители собрали достаточный объём материалов на преступников, чтобы приступить к полному разгрому ОПГ. Буторин и Полянский задержаны в Испании и переданы России. Главарь получил пожизненное наказание, а исполнитель преступления 23 года колони.





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