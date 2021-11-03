Убившему гея грузчику из Электростали сократили срок заключения

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3 ноября 2021, 20:36 Источник: Коммерсантъ

Фото: Басманный суд Москвы

Ветерану боевых действий на Северном Кавказе Антону Бережному Московский городской суд снизил наказание на три месяца - с 9 до 8 лет и 9 месяцев заключения. Два года назад в Москве возле Курского вокзала он зарезал бывшего танцовщика и администратора московского ресторана Романа Едалова, а его сожителя избил.



Преступление произошло под утро 29 июня 2019 года. Роман Едалов и его знакомый Евгений Ефимов вышли из московского гей-клуба и остановились, чтобы заказать такси до Подольска, где вместе проживали.



Подсудимый Бережной утверждал, что в момент случайной встречи с геями, те принялись обзывать его, после чего он решил постоять за свою честь. После удара Роман Едалов упал на тротуар, а его партнер Ефимов решил отомстить Бережному, и между ними завязалась драка. К дерущимся подключился пришедший в себя ресторатор Едалов. Грузчик, решив, что на него нападают двое, выхватил нож.



По версии Бережного, холодное оружие он применил для самообороны, а Едалов во время драки сам наткнулся на нож. Ефимов же утверждал, что именно подсудимый нанес смертельный удар Роману Едалову. Позже это подтвердилось, благодаря записям с камер наружного наблюдения.



Антона Бережного обвинили в побоях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Статьи УК РФ по этому делу предусматривают максимальное наказание - 15 лет заключения.



При первом рассмотрении дела присяжные оправдали подсудимого. Но после обжалования оправдательного приговора прокуратурой Мосгорсуд вернул дело на новое рассмотрение, в результате которого Антон Бережной был признан виновным.



Тем не менее были учтены военные заслуги Антона Бережного, который участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и имел нагрудный знак «Гвардия». Адвокат потерпевших требовал в апелляционной инстанции ужесточить наказание Антону Бережному, поскольку в результате гибели Романа Едалова, его престарелая мать лишилась помощи единственного кормильца.



В результате ранее утвержденный срок заключения Антону Бережному был снижен на 3 месяца. Адвокат потерпевших заявил, что обжалует решение суда.





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