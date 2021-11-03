Бывший президент Балтийского банка совершил харакири

Аргументы Недели → Криминал 13+

3 ноября 2021, 15:00 Источник: letemps.ch

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Швейцарская газета Le Temps сообщила, что в тот момент, когда полиция Женевы явилась в дом бывшего главы Санкт-Петербургского Балтийского банка Олега Шигаева, он нанес себе удар кинжалом в живот. Причем произошло это ещё 13 сентября. Известно, что господин Шигаев с 2015 года разыскивается судом в Санкт-Петербурге за крупное мошенничество и отмывание денег.



Утверждается, что он побудил свой банк к выдаче кредитов неким компаниям и при этом обогатился примерно на 42 млн швейцарских франков, незаконно присвоив эти деньги. Сообщается также, что он перевел более 7 млн евро на счет своей жены в женевском банке, а затем присоединился к своей семье на берегу Женевского озера.



По данным Le Temps, после попытки суицида Шигаев был госпитализирован, а позже заключен под стражу. В ожидании экстрадиции в Россию он объявил голодовку, чтобы «избежать попадания в тот тюремный мир, который изобличают все международные доклады».



«Несмотря на то, что Россия является страной, наиболее осуждаемой Европейским судом по правам человека за ужасные условия содержания под стражей, отсутствие независимого правосудия, которое в редких случаях бывает беспристрастным, за случаи пыток и других видов жестокого обращения в тюрьмах, Федеральный суд в конечном счете выдал разрешение на экстрадицию 58-летнего Олега Шигаева с условием дипломатических гарантий и механизмов наблюдения», - отметило швейцарское СМИ. - По сути, Шигаева должны отправить в исправительную колонию "к Западу от Урала", а представители посольства Швейцарии должны иметь возможность контролировать отведенную ему участь».



«Федеральный уголовный суд, получивший очередную апелляцию от защиты, резюмирует следующее: "Диагноз представляет собой депрессивный эпизод высокой степени тяжести и меланхолической окраски, осложненный проявлением суицидального жеста во время его ареста, с серьезным риском членовредительства, к которому добавляется отказ от употребления жидкости и еды. Податель апелляции страдает явными психическими нарушениями, и его содержание под стражей несовместимо с состоянием его здоровья"», - сообщает Le Temps.



Далее издание уточняет:



«Этого оказалось недостаточно, чтобы убедить Федеральный уголовный суд в городе Беллинцона освободить Олега Шигаева, поскольку задержание является правилом при экстрадиции, чтобы держать подозреваемого под рукой. Однако Суд в порядке рассмотрения жалобы просит Федеральное управление юстиции провести конкретное рассмотрение ситуации, чтобы определить, может ли банкир содержаться под замком или он должен быть освобожден с возможным электронным наблюдением на то время, пока прояснится ситуация с учреждением, которое должно будет его принять в России».



В настоящее время Олег Шигаев все еще находится в женевской тюрьме с доступом к медицинскому обслуживанию.





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