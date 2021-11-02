Спасать миллиарды полковника Захарченко подвязался черногорец

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2 ноября 2021, 18:22 Источник: Известия

21 октября СК возбудил уголовное дело по статье о даче заведомо ложных показаний в отношении гражданина Черногории Боро Джукича — бывшего почетного консула РФ в этой республике. По сведениям «Известий», Джукичу инкриминируются сразу два эпизода — по мнению следствия, Джукич пытался помочь экс-следователю Ивану Кожевникову спасти от обращения в доход государства недвижимость на сумму в 185 млн рублей. Однако в суде выяснилось, что к бывшему консулу эти деньги отношения не имеют. А вот к сообщнику легендарного полковника МВД Дмитрия Захарченко — полковнику ФСБ Дмитрию Сенину — по всей видимости, самое прямое. Сенин сегодня в бегах, его родственник Захарченко отбывает 12 лет за взятки и злоупотребление должностными полномочиями: в пользу государства у него изъято имущество на общую сумму 9 млрд рублей. Как в компанию проворовавшихся силовиков попал балканский политический активист и защитник православных ценностей, выясняли «Известия».



Полковник ФСБ Дмитрий Сенин исчез, как сообщала Генпрокуратура, в мае 2017 года — спустя полгода после ареста его родственника Дмитрия Захарченко. Как считает следствие, значительную часть своего имущества Сенин, подозреваемый во взятках и злоупотреблении должностными полномочиями, оформил на родственников и знакомых (не менее 15 человек), включая Ивана Кожевникова — некогда следователя в транспортном управлении Следственного комитета России (СКР), к тому времени переквалифицировавшегося в риелтора.



11 марта 2019 года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил изъять в казну имущество упомянутых родственников и знакомых на сумму более 380 млн рублей. Уголовное расследование в отношении Дмитрия Сенина еще не было завершено (оно, к слову, продолжается и сейчас), но его жена, теща, близкие люди и домашний персонал, а также тот самый Иван Кожевников уже расстались с так называемым спорным имуществом.



Всего в деле фигурировало более десятка квартир, земельные участки с домами, а также гаражи и машино-места. Откуда у водителей и домработниц деньги на столь дорогие покупки, они объяснить не смогли, зато связь каждого из них с Сениным была очевидна.



На этом суде были представлены и документы от гражданина Черногории Боро Джукича. В них утверждалось, что еще в октябре 2013 года он якобы одолжил своему знакомому Ивану Кожевникову (тому самому экс-следователю) 185 млн рублей наличными, а в августе 2017-го получил займ обратно, да еще с процентами в 5,5 млн. Суду предъявили договор, расписку и доверенность на посредника, которому было поручено передать деньги Джукичу. Однако решение суда оказалось для черногорца неожиданным: «Представленные документы не отвечают требованиям достоверности».



Суд установил, что в течение нескольких месяцев Джукич ввез в Россию 469 млн рублей наличкой — деньги он обращал в безнал, размещая на банковских счетах. Но именно накануне выдачи кредита Кожевникову крупных сумм бывший консул в РФ не привозил, последний транзит был за год и три месяца до этого. Поэтому суд отказался увидеть связь между таможенными декларациями Джукича и долговой распиской Кожевникова.



На основании фактов, выявленных в ходе рассмотрения дела Гагаринским судом, СКР возбудил в отношении Ивана Кожевникова дело о фальсификации доказательств при попытке сокрытия имущества. В рамках расследования, по данным источника «Известий» в СК, Боро Джукича, как знакомого Кожевникова, допрашивали во втором управлении по расследованию особо важных дел, затем в июле-октябре — в Замоскворецком суде. С точки зрения следствия, гражданин Черногории, содействуя Кожевникову в фальсификации доказательств, «дал заведомо ложные, не соответствующие действительности показания свидетеля», пояснил источник.



Речь шла о том самом займе на 185 млн рублей. 20 октября 2020 года Ивана Кожевникова приговорили к полутора годам исправительных работ, а 21 октября 2021 года СКР возбудил дело и в отношении Боро Джукича.





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