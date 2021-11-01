Роботы помогают телефонным мошенникам обманывать людей

Аргументы Недели → Криминал 13+

1 ноября 2021, 12:18

Каждый год россияне переводят на счета мошенников десятки миллиардов рублей. Злоумышленники пользуются как старыми проверенными способами обмана, так и инновационными. К примеру, преступники стали чаще использовать роботов.



Злоумышленники, к примеру, звонят своим жертвам и при помощи звуковых компьютерных программ имитируют голос близкого человека, который якобы сбил на машине человека. Схема простая – родственники не успевают полностью понять, что произошло. Далее в диалог вступает псевдополицейский, который предлагает все вопросы урегулировать за определённую сумму. Деньги необходимо привезти в оговорённое место.



Многим может показаться, что роботу очень сложно подделать голос родственника. Но, как показывает практика, такой способ мошенничества является одним из самых распространённых. Поэтому при подозрительных звонках нужно сразу положить трубку. Выждав несколько минут, рекомендуется позвонить в банк и сообщить о случившемся.



Чтобы проверить, действительно ли родственник попал в беду, достаточно ему перезвонить, не делая заранее никаких переводов неизвестным лицам.





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