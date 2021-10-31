В Туве по факту гибели 9 и 14-летних девочек-сестёр возбуждено уголовное дело

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31 октября 2021, 10:01 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В воскресенье в Казыле две девочки - сестры девяти и четырнадцати лет были обнаружены с множественными травмами у дома № 37/3 по ул. Лопсанчапа. На место происшествия вызвали полицию. Наряд обнаружил младшую девочку мертвой. Ее старшую сестру госпитализировали, она скончалась в больнице.

Следователи СКР по Республике Тыва незамедлительно возбудили уголовное дело по статье "убийство двух лиц, в отношении малолетней".

Следователи в рамках дела провели осмотр места происшествия. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района. В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные действия.

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