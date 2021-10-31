В Туве по факту гибели 9 и 14-летних девочек-сестёр возбуждено уголовное дело
31 октября 2021, 10:01Источник:
СКР
В воскресенье в Казыле две девочки - сестры девяти и четырнадцати лет были обнаружены с множественными травмами у дома № 37/3 по ул. Лопсанчапа. На место происшествия вызвали полицию. Наряд обнаружил младшую девочку мертвой. Ее старшую сестру госпитализировали, она скончалась в больнице.
Следователи СКР по Республике Тыва незамедлительно возбудили уголовное дело по статье "убийство двух лиц, в отношении малолетней".
Следователи в рамках дела провели осмотр места происшествия. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района. В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные действия.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.