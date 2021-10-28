В СИЗО Витебска найден мертвым сознавшийся в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» и его семьи

Аргументы Недели → Криминал 13+

28 октября 2021, 18:28 Источник: compromat.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Белоруссии был задержан Андрей Скрипкин, сознавшийся в расправе над экс-банкиром Михаилом Яхонтовым и его семьей. Его поместили в СИЗО-2 Витебска, но вскоре обнаружили в камере мертвым.



Во вторник утром на западе Москвы в своей квартире были найдены тела бывшего заместителя управляющего московским филиалом «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его жены Антонины Носаревой и сына Глеба. По предварительным данным, причиной смерти финансиста стало ножевое ранение горла, а его супруга и ребенок были задушены, причем у мальчика оказалась сломанной шея.

Сотрудники уголовного розыска вычислили предполагаемого преступника по горячим следам, но задержан он был уже в Белоруссии по пути в Европу. На допросе у белорусского следователя Скрипкин дал признательные показания. Он сказал, что пришел к Яхонтову «обсуждать финансовые дела», а убийство не было спланировано и произошло спонтанно. Скрипкин предъявил Яхонтову свои требования, но тот отказался их выполнять. После этого произошло преступление.

Позже стало известно, что Андрей Скрипкин покончил с собой в камере СИЗО-2 Витебска, где был заключен под стражу. По предварительным данным, смерть обвиняемого в тройном убийстве наступила от удушения.

Предполагается, что корни конфликта между Скрипкиным и Яхонтовым кроются в истории крушения Смоленского банка. Ранее они были деловыми партнерами.

В 2019 году Михаил Яхонтов и двое его бывших коллег получили сроки по делу о растрате средств банка и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Фигуранты дела должны выплатить многомиллиардную сумму по иску АСВ.

Приговор по делу, в котором фигурировал Михаил Яхонтов, был вынесен в марте 2019 года. Банкиру было назначено 6 лет колонии общего режима. Недавно он вышел на свободу. Этому поспособствовало то обстоятельство, что время, проведенное финансистом под арестом, было зачтено в срок наказания.





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