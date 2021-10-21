Экс-директора департамента Минпромторга признали виновным в получении взятки в размере 80 млн рублей

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21 октября 2021, 17:00 Источник: rbc.ru

Фото из открытых источников

Директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимир Потапкин ближайшие 10 с половиной лет проведет в исправительной колонии строгого режима. Бывший чиновник также выплатит штраф в размере однократной суммы полученной им взятки.



По версии следствия, Потапкин получил от лесопромышленника из Хабаровска Александра Пудовкина взятку в размере 80 млн руб., а взамен согласовал выделение предприятию бизнесмена субсидии на полмиллиарда рублей. Посредником при передаче денег гособвинение считает юриста Антона Толмачева, который в настоящее время скрывается за границей.



Экс-чиновник утверждает, что денег не получал. Помимо этого, он заявил, что использовать Толмачева при передаче денег было практически нереально, поскольку тот страдал зависимостью от азартных игр. Адвокат Владимира Потапкина предоставил суду документы, что всего за три с половиной года Антон Толмачев проиграл в казино и букмекерских конторах 283,7 млн руб.



Известно, что против Потапкина дал показания Пудовкин, который заключил сделку со следствием.





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