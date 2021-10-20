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Профессор РГГУ поверил телефонным мошенникам и остался без квартиры

, 15:16 Источник: rbc.ru

Профессор РГГУ поверил телефонным мошенникам и остался без квартиры
Игорь Яковенко. Фото: igor.yakovenko.96 / Facebook

Телефонные мошенники, представившись работниками Центробанка, убедили профессора РГГУ Игоря Яковенко подписать документы о продаже своей квартиры. Сделать это они попросили под предлогом «помощи в расследовании».

«Пожилому профессору после ковида позвонили якобы из Центробанка РФ, сказали, что с его счетами происходят мошеннические действия, но они ситуацию контролируют. И для того, чтобы всех мошенников вывести на чистую воду, нужно снять все деньги и положить на другой счет, — сообщил адвокат ученого Сергей Худяков. — Потом попросили взять кредит в банке, тоже перевести деньги на счет, для того чтобы отследить мошенников. После сказали, что квартирой профессора тоже заинтересовались мошенники, предложили вариант ее спасти. Сказали, что знают, что скоро придут риелторы-мошенники и Игорю Григорьевичу нужно сделать вид, что он не знает о том, что это схема обмана, подписать договор купли-продажи».

Ученый поверил звонившим и подписал документы о продаже квартиры и дачи. Деньги, вырученные за продажу, по указанию преступников, предлагалось передать лицам в автомобиле. Профессора заверили, что это сотрудники полиции, которые занимаются расследованием дела о риелторах-мошенниках.

Позже появился покупатель квартиры, который в грубой форме заявил Игорю Яковенко, что теперь имущество принадлежит ему.

«Он требовал, чтобы я съехал в понедельник, в крайнем случае во вторник. А в среду, 20 октября, придут срезать двери и выбрасывать меня», - сообщил профессор.

Известно, что ученый написал заявления в полицию и прокуратуру.

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