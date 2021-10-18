Начался процесс по делу одной из самых кровавых преступных группировок России

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18 октября 2021, 14:39 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Московском областном суде начался процесс по делу предполагаемых участников группировки, в свое время созданной из выходцев города Кемерово. По данным правоохранителей, она входила в ореховское организованное преступное сообщество (ОПС), ставшее одним из самых кровавых в новейшей истории России.



База группировки находилась в подмосковном Одинцово. «Кемеровские» подчинялись одному из лидеров «ореховских» Дмитрию Белкину (Белок). В начале 2000-х им удалось не только остаться «на плаву», но и пополниться новобранцами. ОПС продолжала жить на доходы от крупнейшего в Одинцово рынка. Почти все преступления, инкриминированные кемеровской группировке, связаны с борьбой за контроль над этим торговым предприятием.



На суде выступит один из главарей ореховского ОПС Сергей Буторин (Ося), осужденный ранее на пожизненное заключение за организацию многочисленных убийств. Всем «кемеровским» следствие инкриминировало участие в преступном сообществе, бандитизм, убийства и покушения, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов.



По версии следствия, преступники совершили 14 убийств и 8 покушений. Причем задержали их, когда они готовились к покушению на владельца одинцовского рынка Сергея Журбу. По версии следствия, участники группировки собирались сжечь бизнесмена в его собственной машине, выстрелив в бронированный джип из гранатомета РПГ-7.



Своих земляков в начале 90-х в Подмосковье перетянул боевик ореховской группировки Олег Пронин (Капоне). В то время Одинцово пытался взять под свой контроль один из главарей «ореховских» Дмитрий Белкин (Белок). Ему требовались боевики для участия в криминальных разборках. Главной целью Белка являлось устранение конкурентов и подчинение себе финансовых потоков с одного из крупнейших в Московской области рынка. «Кемеровские», по данным правоохранителей, занимались у «ореховских» исключительно убийствами.



В конце 90-х Капоне по приказу Белка застрелил следователя Юрия Керезя, который вел первое дело в отношении банды. Причем члены группировки предлагали следователю $1 млн за закрытие дела, но тот отказался. Вскоре почти вся «ореховская» банда оказалась в СИЗО.



В итоге Капоне получил 24 года колонии. Белок был задержан в Испании только в 2011 году. Он получил пожизненное заключение. В это время руководство остававшимися на свободе «кемеровскими» взял на себя экс-оперативник РУБОПа и боец СОБРа Владислав Макаров. Интересно, что ранее он был награжден орденом Мужества за операцию в Первомайском.



Сергей Журба пытался выдавить бандитов с рынка, в результате на него было совершено несколько покушений. В 2014 году он был тяжело ранен выстрелом из снайперской винтовки. После этого преступники решили действовать наверняка и собирались взорвать автомобиль вместе с пассажирами на Рублевском шоссе. Причем для слежки за джипом Журбы и осуществления покушения планировалось использовать дрон, который управлялся с помощью очков дополненной реальности. Преступный план был сорван оперативниками.



В настоящее время арестованы все члены «кемеровской» бригады, кроме бывшего оперативника Макарова. Он до сих пор находится в розыске.





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