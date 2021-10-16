Соратников покойного Тесака обвинили в серии жестоких убийств

Аргументы Недели → Криминал 13+

16 октября 2021, 14:35 Источник: Коммерсантъ

Фото из открытых источников

Завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении бывших соратников покойного националиста Максима Марцинкевича (Тесак), которых обвиняют в серии убийств на почве межнациональной розни. Некоторые преступления они, по версии следствия, совершили еще 17 лет назад. Интересно, что соратников Тесака обвиняют, по показаниям самого покойного националиста.



Среди фигурантов уголовного дела - Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулевин, Алексей Гудилин и Семен Токмаков. Сергей Коротких арестован заочно. По некоторым сведениям, он перебрался на Украину, где успел поучаствовать в событиях на востоке страны в составе батальона «Азов».



Все они обвиняются ГСУ СКР в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды. Дело было возбуждено еще в 2007 году после появления в интернете видео убийства двух мужчин. Первому отрезали голову, а второго убили выстрелом в затылок. Одну из жертв, приехавшего в Москву на заработки уроженца Дагестана Шамиля Удаманова, родственники опознали по видеокадрам. Личность второй жертвы так и не была установлена. В 2017 году расследование уголовного дела приостановили в связи с отсутствием лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.



В феврале 2020 года отбывавший срок за разжигание розни и нападения на граждан Максим Марцинкевич, неожиданно признавшись в убийстве 2007 года, начал давать показания сотрудникам СКР и оперативникам. У Тесака было девять явок с повинной. Благодаря этому были раскрыты еще два преступления 2003 года. В одном случае в Москве националисты отрезали головы двум гостям столицы. Еще одно двойное убийство было совершено под Смоленском. Тесак, по официальной версии, покончил с собой в сентябре 2020 года в камере СИЗО №3 Челябинска.



Интересно, что один из фигурантов дела в период пандемии коронавируса был волонтером, за что его отметили грамотой правительства Москвы. Обвиняемые и их адвокаты настаивают, что по всем инкриминируемым эпизодам вышли сроки давности. Впрочем, по закону вопрос со сроками решается судом при рассмотрении дела по существу.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости