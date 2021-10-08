В Прикамье осужден экс-сотрудник МВД, который обналичил несколько миллиардов рублей

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8 октября 2021, 19:01 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший сотрудник МВД Денис Деев признан виновным в организации незаконных трансакций на сумму более 5,3 млрд руб. с целью обналичивания и в невозвращении из-за рубежа 122 млн руб. Своей вины он не признал.



Вместе с ним на скамье подсудимых оказались десять человек, еще трое заключили досудебные соглашения. По данным следствия и суда, их общий доход превысил 171 млн руб.



Преступления Денис Деев совершал с 2014 по 2016 год. Изначально он использовал для обналичивания денежных средств подконтрольные ему ООО «Бизнес Секьюрити», ООО «УралИнвестРесурс», а также ООО «Авангард». На их расчетные счета под видом совершения различных сделок перечислялись деньги, которые прогонялись через фирмы-посредники и обналичивались. Со временем число таких компаний превысило несколько сотен. Как правило, они оформлялись на номинальных лиц, которые злоупотребляли алкоголем и вели асоциальный образ жизни. Такого рода «учредителям» за это выплачивалось несколько десятков тысяч рублей.



Ранее Денис Деев уже обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, а также в уклонении от обязанностей возвращения денежных средств в особо крупном размере и группой лиц по предварительному сговору. Помимо этого, в 2017 году суд установил, что бывший полицейский занимался незаконным возмещением НДС, а также незаконно вывозил из России пиломатериалы, маркируя их под другие грузы. Тогда Денис Деев признал вину и получил четыре года условно.



В рамках нового уголовного дела Денису Дееву также было предъявлено обвинение в невозвращении средств со счетов нерезидентов с использованием заведомо подложного документа. Как установили следствие и суд, осужденный через подконтрольное ему ООО «Авангард» заключил подложный контракт о поставке за рубеж товара. Его условия выполнены не были, но Денис Деев не стал взыскивать с компании-нерезидента более 122 млн руб. Фактически он вывел эти деньги за границу.



В итоге Денис Деев был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. Остальные участники получили условные сроки от трех до четырех лет со штрафами от 250 до 700 тыс. руб.





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