Правоохранители обнаружили канал поставок оружия из-за рубежа

Аргументы Недели → Криминал 13+

4 октября 2021, 16:29

Следственный комитет РФ определил личность поставщика пистолета Glock из которого в столице были убиты руководитель Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Им оказался привлекаемый ранее к уголовной ответственности Ильяс Белхароев. Он являлся участником группировки «баталхаджинцев».



По версии следствия, контрабандист вооружал боевиков внутри государства, организовав поставки оружия из-за рубежа. Несмотря на жёсткие нормы в мусульманском обществе, к поставкам были причастны эскортницы из Таиланда. Они работали под контролем боевиков за денежное вознаграждение. Незаконная схема действовала с 2010 года на протяжении пяти лет. Пистолеты направлялись в посылках с различными предметами. Правоохранители обнаружили канал, когда на имя одного из жителей ингушского села была отправлена «необычная посылка». Он не был предупреждён о ней заранее и обратился в полицию. Более двух сот посылок до этого благополучно дошли до адресатов.



Ильяса Белхароева задержали на Украине по заявлению Интерпола. Российские спецслужбы объявили его в розыск ещё задолго до убийства Эльджаркиевых. Вопрос о депортации обвиняемого решается в украинском суде.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости