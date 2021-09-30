Бастрыкин поручил Зудерману доложить о первых следственных действиях по делу об убийстве девушек в Гае

Аргументы Недели → Криминал 13+

30 сентября 2021, 11:37 Источник: СКР России

фото с сайта СКР РФ

В Оренбургской области в городе Гае в ночь на четверг в одной из квартир дома по улице Молодежной были убиты три девушки, учащиеся медицинского колледжа. Тела студенток после ликвидации пожара в квартире обнаружили со следами убийства.

Уголовное дело возбуждено по статье "убийство", начато его расследование.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о проведенных первоначальных следственных действиях. Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате СК. Зудерман находится на месте происшествия.

Местные СМИ писали, что на телах погибших следы от топора. В СКР уточнили, что убиты в арендованной квартире убиты девушки, которые приехали учиться в медколледже из Башкирии. Им было 17, 18 и 19 лет. На телах убитых признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ран грудной клетки и живота.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости