Как расследуется уголовное дело на Бали, возбужденное в отношении выходцев из России и стран СНГ

Аргументы Недели → Криминал 13+

30 сентября 2021, 11:03

фото: pixabay.com

От деятельности преступной группировки, в которую входили выходцы из России, на Бали могли пострадать почти тысяча человек. В начале сентября индонезийский суд приговорил россиянина Арсения Фролова к четырём годам лишения свободы.

25-летний Фролов утверждает, что запрещённые вещества ему подбросили, чтобы выманить крупную сумму криптовалюты.

По словам мужчина, он стал жертвой преступной группы, организованной россиянами Евгением Багрянцевым и Артёмом Котуховым. По сведениям группы в Telegram «Очистим Бали», в которой объединились пострадавшие от действий злоумышленников, чтобы помогать друг другу, в тюрьмах в Индонезии остаются около 40 пострадавших от действий банды Багрянцева и Котухова.

RT следит за историей преступной группировки. Пострадавшие россияне рассказывают, что «изначально были две преступные группировки выходцев из России, первая состояла из четы Багрянцевых». Ольга была лидером, она разрабатывала все преступные схемы. Исполнителем был Максим Жильцов, он выполнял самую грязную работу: подбрасывал запрещенные вещества, запугивал жертв, избивал, проникал в дома, вёл слежку.

Сначала шантажировали и обирали туристов. Дальше участники ОПГ придумывали, как получить деньги с какого-либо бизнесмена, ресторана, заведения, искали слабые места. Если у предпринимателей обнаруживались малейшие проблемы в работе, бандиты начинали их шантажировать.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости