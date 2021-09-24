В Италии задержан российский рейдер, который скрывался от правосудия почти 15 лет

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24 сентября 2021, 17:06 Источник: Коммерсантъ — Екатеринбург

Фото из открытых источников

В Италии по запросу России арестован юрист организованного преступного сообщества (ОПС) «Уралмаш» Владислав Костарев. Он находился в розыске с 2007 года. Его обвиняют в мошенничестве, подделке ценных бумаг и легализации преступных доходов.



Сообщается, что на счету группировки, в которую входил Владислав Костарев, - захват и банкротство 33 российских предприятий. Ущерб от деятельности ОПС оценивается в 1,5 млрд рублей.



Следствие утверждает, что еще в 2001 году Владислав Костарев создал юридический блок ОПС «Уралмаш», который специализировался на подготовке документов к рейдерским захватам. В его распоряжении находилось более 20 фирм-однодневок и неликвидное оборудование, которое использовалось членами группировки для искусственного создания кредиторской задолженности захватываемых предприятий. Кроме того, Владислав Костарев был введен в состав правления Ореолкомбанка (в 2005 году переименован в Сберинвестбанк), подконтрольного ОПС «Уралмаш». На счетах банка аккумулировались средства всех предприятий, которые пытались захватить рейдеры.



В числе пострадавших предприятий Свердловской области оказались ОАО «Первоуральский завод комплектных металлоконструкций», ОАО «Мелькомбинат», ОАО «Артемовский машзавод “Венкон”», ОАО «Салдинский металлургический завод», ЗАО «Богдановичский фарфоровый завод».



Ранее сотрудники органов внутренних дел и ФСБ выявили порядка 80 человек, в разное время вовлеченных в преступные операции. Уголовное дело группировки Владислава Костарева насчитывает более 600 томов. По некоторой информации, в настоящее время Генпрокуратура ведет переговоры об его экстрадиции из Италии.





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