Ректора в Петербурге убили за борьбу с хищениями

Аргументы Недели → Криминал 13+

21 сентября 2021, 11:01

Следственный комитет РФ восстановил хронологию убийства ректора Санкт-Петербургского госуниверситета сервиса и экономики Александра Викторова. Преступление было совершено десять лет назад. Заказчиком убийства признан экс-проректор вуза Василий Соловьёв. Суд в заочной форме признал его виновным и приговорил к 18 годам колонии строгого режима. До настоящего времени его местонахождение не установлено.



Сын и отец Соловьёвы, Валерий и Василий, помимо работы в вузе занимались бизнесом. В 2008 году новый ректор Александр Викторов начал подсчитывать ущерб от деятельности Соловьёвых и уволил их. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Соловьёвых признали виновными в хищении почти 142 миллионов рублей. Часть средств Викторов смог вернуть посредством гражданских судов.



Следователи полагают, что активность ректора вызвала у Соловьёва-младшего недовольство. В 2012 году он встретился со своим приятелем и попросил за 30 тысяч евро найти киллера для устранения Викторова. Жертвой преступников стала и супруга ректора, которая была ранена в ногу, когда пыталась оказать сопротивление.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости