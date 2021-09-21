Свердловского убийцу сначала оправдали, потом осудили, теперь он просится на УДО

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21 сентября 2021, 10:21

Свердловский областной суд отказал фотографу Дмитрию Лошагину в изменении формы наказания и оставил его в колонии. Осуждённый отбывает срок за убийство супруги, работавшей моделью.



Сторона обвинения посчитала, что Лошагин не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, так как не извинился перед потерпевшими и нарушает дисциплину в колонии. В то же время адвокат осуждённого указал, что его подопечный имеет множество поощрений от администрации колонии и выплатил родственникам убитой денежную компенсацию. Мать погибшей девушки удовлетворена решением суда.



Преступление было совершено в 2013 году. По версии следствия, Дмитрий убил супругу после ссоры. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанёс женщине множественные удары ногами, а потом свернул шею. Супруга скончалась на месте. Труп убийца вывез в лес и сжёг. Сам Лошагин на суде не признал вину. И имеет на это конституционное право. В 2014 году районный суд вообще оправдал убийцу, но областная Фемида восстановила справедливость.



Мать убитой считает, что бывший зять должен сидеть в тюрьме весь срок. По её мнению, он не исправится в колонии. Адвокат осуждённого считает, что медийность зэка могла стать причиной для отказа ему в предоставлении УДО. Из колонии освобождаются часто люди, которые находятся в гораздо худшем положении, считает адвокат.





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