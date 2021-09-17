Сотовые операторы защитят клиентов от мошенников с помощью искусственного интеллекта

Аргументы Недели → Криминал 13+

17 сентября 2021, 16:32

К борьбе с телефонными мошенниками сотовые операторы решили подключить искусственный интеллект. Системы распознают потенциальных преступников в процессе разговора и вклиниваются в беседу для предупреждения граждан.



Такие программы уже начали внедрять в крупных банках. Они способны вычислять злоумышленников даже при подмене телефонного номера. МТС ежедневно блокирует более 60 тысяч звонков от мошенников. Технологии против них будут внедрять все российские сотовые операторы.



«Тинькофф Мобайл» разрабатывает собственную программу выявления мошенников. Она будет защищать клиентов от несанкционированного списания денежных средств. Искусственный интеллект будет постоянно дообучаться, чтобы не «отставать от преступников».



В Мегафоне выявляют злоумышленником посредством аналитического алгоритма. Он был разработан ещё в прошлом году для финансовых организаций.



По данным «Лаборатории Касперского», за первое полугодие более 70% звонков с неизвестных номеров оказались спамом. В большинстве случаев звонящие предлагают банковские услуги. Также россиян очень часто просят принять участие по телефону в соцопросах.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости