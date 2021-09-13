После отдыха на Канарах барнаульский чиновник получил место на нарах

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13 сентября 2021, 17:27 Источник: Компромат.Ru

В Барнауле (Алтайский край) суд приговорил к девяти годам строгого режима и штрафу в 15,1 млн руб. бывшего вице-мэра Сергея Демина, курировавшего в городской администрации строительный комплекс. Бывший чиновник обвинялся в коррупции. Один из эпизодов дела связан с получением взятки турпутевкой на Канары: двухнедельный тур на двоих на атлантический архипелаг вице-мэру преподнес его знакомый за назначение на должность гендиректора муниципальной строительной компании «Барнаулкапстрой». Столь суровый приговор вызвал возмущение родных экс-чиновника, которые разразились гневной тирадой в адрес судьи и прокурора.



Дело в отношении вице-мэра Барнаула Сергея Демина следователи СКР возбудили в марте 2020 года по материалам регионального управления ФСБ. В 2020 году, по данным СКР, Сергей Демин и его ставленник Александр Канаков потребовали 15 млн руб. у подрядчика, возводившего по заказу АО «Барнаулкапстрой» многоэтажку. За эти деньги застройщику были обещаны своевременная приемка и оплата работ по строительству дома. После получения первого транша в 3,6 млн чиновник и его протеже были задержаны. Суд санкционировал их заключение под стражу, они были уволены с занимаемых постов.



Александр Канаков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, дав показания на вице-мэра. В ноябре 2020 года бывшего директора «Барнаулкапстроя» приговорили к четырем годам лишения свободы и оштрафовали на 15 млн руб. В судебном процессе над бывшим заместителем мэра он выступал ключевым свидетелем обвинения. Сам Сергей Демин причастность к коррупции отрицал, считая предъявленное ему обвинение необоснованным.





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